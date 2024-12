Prima della Scala, donne al centro del palco reale. Cerno: perché è "caduta l'ipocrisia"

07 dicembre 2024 a

a

a

Quella che sta per concludersi è stata una "giornata di grande ipocrisia". Così Tommaso Cerno ha riassunto le vicende di cui più si è discusso nelle ultime ore. Da una parte il ritorno della protesta di piazza e il crollo dei castelli accusatori della sinistra, che solamente due anni fa puntava il dito contro il governo per il posto destinato alla senatrice Liliana Segre in occasione della Prima della Scala; dall'altra la passerella di Elly Schlein e di Giuseppe Conte, che si sono accorti solamente adesso del disastro Stellantis. "Abbiamo visto cadere una gigantesca ipocrisia. Abbiamo visto Liliana Segre al posto centrale del palco reale e quindi al posto di Mattarella, che è a Notre Dame per l'apertura della cattedrale. Vi ricordo che un paio di anni fa, quando il governo di Giorgia Meloni si è insediato, le polemiche sulla Prima della Scala riguardavano il fatto che Liliana Segre non potesse sedersi nello stesso palco di Ignazio La Russa", ha detto a 4 di sera Weekend il direttore de Il Tempo.

Blitz dei centri sociali alla Scala: "spettacolo di m...", sfregio a Meloni e Netanyahu

Oggi, invece, Liliana Segre "deve ringraziare il Signore che c'è Ignazio La Russa perché lì fuori, quelli che avevano inscenato la grande tragedia di due anni fa, mettevano letame per insultare Israele, Netanyahu e i governi che sostengono le democrazie del Medio Oriente. Ci sono voluti due anni, ma abbiamo capito chi stava da una parte e chi stava dall'altra. È caduta la bugia che ci hanno rifilato per due anni", ha scandito in collegamento con lo studio. La seconda questione riguarda la crisi dell'automotive e l'amnesia della segretaria del Pd e del leader dl Movimento 5 Stelle, che hanno scoperto improvvisamente la debacle di Stellantis. "Ho visto spuntare Landini, Conte, Schlein e mi sembra di capire che il progetto sia quello di dirsi improvvisamente a sostegno della crisi dell'auto generata da loro e dalla rivoluzione green. Vedrete che, facendo finta di stare con gli operai, ci inviteranno a pagare di nuovo", ha chiosato Cerno.