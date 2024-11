Bologna e migranti, il fascismo vestito di rosso

Tommaso Cerno 11 novembre 2024 a

Ci sono un paio di indizi sul ritorno del fascismo su cui delira un giorno si e uno anche il Pd. Primo indizio: i giudici della corrente democratica, le famose toghe rosse, si riuniscono in Campidoglio con fior di politici amici e annunciano il giorno prima le sentenze contro il governo, che rispediranno in Italia dall'Albania altri clandestini per lasciarli bivaccare a spese nostre secondo le prassi in stile famiglia Soumahoro. Secondo indizio: a Bologna anarchici e centri sociali assalgono la polizia, inneggiano al pogrom antisemita di Amsterdam e dipingono mani insanguinate sui manifesti che ritraggono la premier Giorgia Meloni. Terzo indizio: brigatisti rossi salgono in cattedra nelle università a pontificare.

Quarto indizio: il segretario della Cgil Maurizio Landini blocca l'Italia per farsi campagna elettorale e ferma il Paese al grido della rivolta sociale mentre, quinto indizio, la famiglia Elkann, i padroni dell'ex Fiat, lavora per chiudere gli stabilimenti in Italia e si rifiuta di andare in Parlamento a riferire. Sesto indizio: vogliono cambiare l'italiano, imponendo asterischi, deliri woke e censurando le parole che non piacciono nel nome del politicamente corretto, che giustamente Luca Ricolfi ha ribattezzato il follemente corretto.

Ma quando sono i loro prof a insultare, barricate in difesa dell'insulto nel nome del 25 aprile. C'è un fascismo che torna, insomma, un fascismo che odia gli ebrei e il voto popolare, che usa le sentenze per destabilizzare i governi. Peccato che vesta di rosso. E siccome non siamo nell'America di Trump, dove il rosso è il colore repubblicano, sembra proprio che il nuovo fascismo stia a sinistra.