Schlein, cara Elly le urne non vanno a gettone

Tommaso Cerno 03 novembre 2024

a

a

Per quanto oggi si presenti come una tinozza, Elly Schlein farebbe bene a imparare la lezione ligure e tirare le sue monetine nella Fontana di Trevi, non contro gli avversari politici, perché le urne non vanno a gettone. Perché il vulnus che si è aperto fra politica e giustizia è molto più di una polemica e tocca nel profondo i vizietti e i tic del Partito democratico. L’ossessione berlusconiana, che ha spinto i democratici a descriversi sempre e soltanto come l’antitesi dell’avversario, ha cercato per anni nella magistratura il sostituto delle urne. Ottenendo come risultato un partito incapace di vincere le Politiche.

Per quanto pensi che questa strategia sia fallimentare e molto più vicina al fascismo che contestano agli altri di quanto il Pd sia disposto ad ammettere, basta il dato oggettivo per capire che l’Umbria non può essere contesa architettando campagne mediatiche sulla falsa indagine contro la governatrice Tesei. Il dato oggettivo è che in 15 anni affidarsi ai giudici è stato inutile, anzi ha portato a una moria di segretari a ogni elezione perduta e alla sinistra una sfiga cosmica. Eppure sono certo che ci cadranno anche stavolta. A differenza degli italiani.