Vasco Rossi, quel Blasco da Albachiara a Albadorada

Tommaso Cerno 02 novembre 2024 a

Il grande Vasco Rossi accenna ai versi di una nuova canzone, una specie di Albadorada destinata a sostituire per qualche ora nel dibattito italiano la ben più celebre Albachiara. Detto che in tutto il mondo le grandi rockstar attaccano i governi, e quindi non ci vedo niente di strano né tanto meno eclatante, mi domando se nel ricordare il padre morto 45 anni fa il Blasco sentisse il bisogno di fare una domanda al genitore: che fine ha fatto la sinistra nell’Italia di oggi? Dove stanno quei valori democratici che la connotarono 80 anni fa?

La strategia di Elly? Perdere con un certo stile

Che partigiano immagina una democrazia con un solo colore di fazzoletto al collo il giorno della Liberazione? Che partigiano userebbe la Costituzione repubblicana per farsi propaganda in televisione o per inserirla in un manifesto di partito? Che partigiano resterebbe zitto di fronte all’editore del più grande giornale sedicente progressista italiano che scappa all’estero con la cassa e chiude gli stabilimenti con gli operai? Che partigiano userebbe il sacro diritto dello sciopero per farsi campagna elettorale come fa il segretario della Cgil?