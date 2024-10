Hannoun, Cerno: altro che Boccia. Il selfie lo faccio con Hamas boy

Tommaso Cerno 09 ottobre 2024 a

Ci hanno fatto una testa tanta perché ci siamo permessi di far notare che troppi silenzi su Hamas, Hezbollah e il regime iraniano di Khamenei non vanno bene. Ci hanno accusati di offendere il Pd e la sinistra. Ci hanno spiegato cosa sarebbe la Palestina come se fossimo un branco di deficienti. Non sono andati in sinagoga e hanno rosicato perché l’abbiamo semplicemente scritto. E poi si scopre che c’è un signore di nome Mohammed Hannoun, finanziatore dei regimi militari e terroristici di Hamas, non perché lo dice Il Tempo ma perché lo scrive la Casa Bianca, inserendolo nella black list internazionale dei nemici dell’Occidente, che si fa i selfie con Andrea Orfini, i sorrisetti sul web con Laura Boldrini, scodinzola con Nicola Fratoianni e si mette in posa con Dibba, al secolo Alessandro Di Battista in attesa di reinvadere non tanto Israele quanto quella politica da cui fuggì ai tempi di Giggino Di Maio. Insomma, a loro insaputa, come una Boccia qualunque, guarda caso non andavano in giro con i palestinesi oppressi ma con un personaggio che, se siamo ancora una democrazia basata sulla distinzione fra Parlamento e regime fanatico, è un nemico.