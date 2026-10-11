Silvia Salis, la “benedizione” da Fazio mentre Schlein e Conte si fanno la guerra

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Scalata al campo largo, l’ospitata della sindaca di Genova a Che tempo che fa

Mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte si contendono la leadership del centrosinistra senza esclusione di colpi, Silvia Salis si fa largo nella confusione del campo largo. La sindaca di Genova, indicata da più parti come la possibile candidata premier alle prossime elezioni politiche, sarà ospite questa sera, domenica 11 ottobre, della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio sul Nove.

Un palcoscenico importante per il pubblico progressista - una sorta di “benedizione” se non di investitura... - per la prima cittadina del capoluogo ligure, che arriva in una fase in cui il campo largo sembra sempre di più un campo di battaglia.

Da una parte la segretaria del Pd, dall’altra il presidente del Movimento 5 Stelle: due leader con strategie differenti, impegnati a contendersi il ruolo di federatore della coalizione. Sullo sfondo lo scenario delle primarie.

Non è un dettaglio che Salis sia tra gli ospiti della puntata inaugurale del programma di Fazio, punto di riferimento televisivo della galassia progressista. Nella prima serata della nuova stagione non ci saranno Schlein o Conte, ma proprio la donna che una parte del centrosinistra guarda come possibile alternativa alla guida della coalizione.

Insomma, mentre Schlein e Conte si fanno la guerra, Salis guadagna visibilità e si ritaglia uno spazio nella partita per la leadership del centrosinistra. Una partita ancora tutta da giocare, tra divisioni interne, ambizioni personali e la ricerca di un nome capace di tenere insieme il campo largo.