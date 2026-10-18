Guerra, maxi-raid ucraino su San Pietroburgo: nel mirino petrolio, data center e terminal

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Kiev ha sferrato uno dei più grandi attacchi con droni sulla Russia, colpendo terminal petroliferi e infrastrutture a San Pietroburgo

Uno dei più massicci attacchi con droni verso la Russia dall’inizio del conflitto. Lo hanno sferrato le forze ucraine contro San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia, e la circostante regione di Leningrado. Il bilancio è di un morto e cinque feriti. Il governatore Aleksandr Beglov ha confermato il decesso di un residente dell’ex capitale zarista e ha riferito che 144 velivoli a pilotaggio remoto sono stati abbattuti sopra la regione di Leningrado. Secondo le autorità e diversi canali Telegram, sono stati presi di mira e danneggiati il principale terminal petrolifero della regione, una sottostazione elettrica, un magazzino di una società di e-commerce, un data center di VKontakte (l’equivalente russo di Facebook) e un ponte. Gli attacchi hanno innescato incendi in due terminal petroliferi.

Uno di questi, Ruchi - il più grande della città, con una capacità di stoccaggio di quasi 74.000 metri cubi - è utilizzato per lo stoccaggio e la fornitura di carburante diesel, nonché di benzine AI-92 e AI-95. L’altro terminal ospita 21 serbatoi per il carburante. Le autorità, che hanno confermato lo scoppio di incendi in diverse infrastrutture in città - situata sul Golfo di Finlandia - sono state costrette a imporre restrizioni operative all’aeroporto di Pulkovo per motivi di sicurezza. I droni ucraini hanno colpito anche un data center di VKontakte nella regione di Leningrado, sebbene l’azienda sostenga che i propri servizi stiano funzionando regolarmente. Inoltre, secondo quanto riportato dal canale Telegram Astra, è stato dato alle fiamme un magazzino della società di e-commerce Ozon, una struttura già presa di mira in passato.

Complessivamente, secondo le prime stime, circa 20mila persone sono rimaste senza elettricità in una città che conta oltre 5 milioni di abitanti, a causa dei danni subiti dalla sottostazione elettrica Vostochnaya. Sono stati registrati danni anche a diversi edifici residenziali nella regione di Leningrado. Il massiccio attacco arriva dopo che la Casa Bianca ha raggiunto un accordo con il Cremlino per la fornitura di diesel russo agli Stati Uniti e il presidente americano Donald Trump ha deciso di bloccare l’attuazione del pacchetto di sanzioni contro Mosca noto come ‘Graham Act’. Mosse che hanno suscitato aspre critiche da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dell’Unione europea.