Sud sferzato dal maltempo. Strade come fiumi a Lipari, frana a Napoli: la situazione | VIDEO

Danni e disagi in Calabria, Sicilia, Puglia e Campania

Il maltempo continua a colpire il Sud Italia, con nubifragi, strade allagate e gravi danni in diverse località. In Sicilia, il temporale che si è abbattuto nella notte su Lipari ha provocato l’allagamento di decine di abitazioni, auto bloccate nel fango e l’esondazione dei torrenti Ponte e Valle. I detriti hanno raggiunto anche le spiagge e il mare. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, impegnati anche nei soccorsi agli automobilisti.

Nel Trapanese, il passaggio di due trombe marine ha lasciato undici famiglie senza casa tra Marsala e Petrosino. A Marsala sono tre le famiglie, per un totale di sette persone, che non hanno potuto trascorrere la notte nelle proprie abitazioni, dichiarate inagibili o distrutte. A Petrosino sono invece otto i nuclei familiari sfollati. Il Comune ha chiesto alla Regione Siciliana di attivare le procedure per ottenere lo stato di emergenza nazionale e far fronte ai danni.

Situazione critica anche in Calabria, dove le piogge intense della notte hanno colpito soprattutto il Reggino e l’area del basso Ionio. A Melito di Porto Salvo strade invase da fango e detriti, auto trascinate fino al mare e muri crollati. Il sindaco Tito Nastasi ha annunciato la richiesta dello stato di calamità naturale. Non si segnalano, al momento, feriti. Disagi anche lungo la statale 106, dove sono in corso le operazioni di ripristino della viabilità.

La Protezione civile continua a monitorare la situazione, dopo l’allerta arancione diramata su gran parte della Calabria. Le previsioni indicano una possibile attenuazione dei fenomeni nelle prossime ore, con una nuova ripresa delle precipitazioni nel pomeriggio e un miglioramento atteso dalla tarda serata.

A Napoli sono stati evacuati in via precauzionale tre appartamenti a causa di una frana nella zona di Mergellina. Prosegue l’impegno dei vigili del fuoco per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo che sta interessando l’intero territorio provinciale: 150 gli interventi già portati a termine dalle squadre, concentrati prevalentemente su allagamenti, danni d’acqua e dissesti statici.