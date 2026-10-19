Prezzi benzina, scende il costo alla pompa. Ma sale il diesel: le nuove medie

carburanti

Prosegue il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati

Scende il prezzo della benzina, mentre rispetto a venerdì sale lievemente quello del gasolio. Lo sottolinea la Staffetta Quotidiana osservando che prosegue il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati: dal giorno dell’introduzione del tetto ai prezzi da parte di Eni, sui mercati internazionali la benzina ha perso quasi otto centesimi al litro, il gasolio è sceso di un centesimo circa.

Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,029 euro/l per la benzina (-5 millesimi rispetto a venerdì), 2,257 euro/l per il gasolio (+1), 0,775 euro/l per il Gpl (+1) e 1,957 euro/kg per il metano (+9). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,048 euro/l per la benzina (invariato), di 2,297 euro/l per il gasolio (+19), 0,901 euro/l per il Gpl (+1) e 1,900 euro/kg per il metano (-2).

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 22mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,014 euro/litro (compagnie 2,001, pompe bianche 2,081), diesel self service a 2,245 euro/litro (compagnie 2,233, pompe bianche 2,308). Benzina servito a 2,155 euro/litro (compagnie 2,172, pompe bianche 2,127), diesel servito a 2,385 euro/litro (compagnie 2,405, pompe bianche 2,348). Gpl servito a 0,771 euro/litro (compagnie 0,774, pompe bianche 0,771), metano servito a 1,967 euro/kg (compagnie 1,957, pompe bianche 1,937), Gnl 1,937 euro/kg (compagnie 1,949 euro/kg, pompe bianche 1,930 euro/kg).