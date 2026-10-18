Famiglia nel bosco, i bambini tornano a casa temporaneamente. Il 3 novembre la resa dei conti in tribunale

Famiglia nel bosco

Hanno trascorso per la prima volta un fine settimana a Palmoli con i genitori senza assistenti sociali

Questo fine settimana, per la prima volta, i bambini della “Famiglia nel bosco” sono tornati a casa insieme ai genitori senza la presenza degli assistenti sociali. Una parentesi familiare attesa che ha permesso loro di trascorrere la notte con Nathan e Catherine. I coniugi Trevallion-Birmingham sono andati a prenderli a Vasto, (Chieti) nella comunità protetta che li ospita, con la loro automobile rossa. I tre piccoli sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà. Poi sono saliti in macchina con i loro trolley e tutti insieme sono ripartiti alla volta di Palmoli (Chieti). “È il giorno più bello da un anno a questa parte”, ha detto Nathan.

Hanno trascorso diverse ore nella casa nel bosco “Amelia”, in contrada Mondola. Hanno giocato con i loro animali e percorso il sentiero che conduce al fiume. Poi, riuniti a tavola, hanno pranzato e mangiato la torta preparata da Catherine con cioccolato vegano e banane. Nel pomeriggio si sono trasferiti nell’abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli, dove hanno trascorso la notte. Il sindaco Giuseppe Masciulli ha adottato le misure di sicurezza necessarie, blindando le due proprietà a una distanza di 500 metri per evitare intrusioni esterne. Oggi, intorno alle 18, torneranno nella casa famiglia, accompagnati dai genitori.

Novembre è un mese importante per la Famiglia nel bosco perché il 3 novembre 2026 la Corte d’Appello dell’Aquila è chiamata a discutere il reclamo presentato dalla difesa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro alcuni aspetti del provvedimento del Tribunale per i minorenni. La scadenza per il deposito delle memorie è fissata al 30 ottobre. In primis il ricorso in Corte d’Appello. L’avvocato Simone Pillon ha chiesto un’accelerazione del percorso di ricongiungimento, contestando alcuni aspetti della decisione dei giudici minorili. La difesa ha inoltre sollevato questioni relative alla consulenza tecnica, alle condizioni di salute dei bambini e all’istruzione parentale. Altro aspetto il possibile rientro definitivo dei bambini. Il Tribunale per i minorenni ha già autorizzato un percorso graduale di riavvicinamento, con rientri a casa e pernottamenti nel fine settimana, come accaduto ieri e oggi.