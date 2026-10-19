Meteo, l’autunno presenta il conto: perturbazione atlantica con temporali e calo delle temperature

Previsioni meteo

Possibile un secondo impulso più freddo nel weekend

Si apre una settimana all’insegna dell’autunno con piogge e calo delle temperature. Si inizia con un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale e tempo ancora per lo più stabile sulla nostra Penisola. Da segnalare comunque nelle prossime ore ancora piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni di Nord-Ovest, più intensi su Liguria e Piemonte. La situazione è destinata comunque a cambiare nei prossimi giorni quando una vasta circolazione depressionaria si muoverà dall’Atlantico verso l’Europa occidentale, con un minimo al suolo intorno a 995 hPa sulle Isole Britanniche. Tra martedì e mercoledì, perturbazione che raggiungerà il Mediterraneo centrale con un peggioramento meteo di stampo autunnale a partire dalle regioni del Nord. Attesi fenomeni anche intensi e a carattere di temporale soprattutto sulle regioni di Nord-Ovest e poi sui settori centrali tirrenici. Entro metà settimana le precipitazioni interesseranno anche le regioni meridionali con accumuli localmente più elevati sui settori occidentali. Seguirà poi un generale calo delle temperature su valori vicini alle medie del periodo o poco al di sotto. In vista poi del weekend ecco che gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un possibile secondo impulso perturbato, questa volta dal nord Atlantico e dunque con aria un po’ più fredda al seguito. Dettagli che saranno ovviamente da valutare nel corso dei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Molte nuvole nel corso della giornata sulle regioni di Nord-Ovest con piogge e acquazzoni possibili soprattutto su Piemonte e Liguria sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto altrove con maggiori spazi di sereno al Nord-Est. Ancora fenomeni tra la sera e la notte soprattutto sulla Liguria.

AL CENTRO Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Centro con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi per velature in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata al Sud con addensamenti più compatti su Calabria e Isole Maggiori, ove non si escludono anche piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto altrove. Poche variazioni in serata e nottata con stabilità prevalente, salvo fenomeni sulla Sardegna. Temperature minime in lieve calo e massime stazionarie o in locale rialzo.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino molte nubi in transito con deboli piogge sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio peggiora con acquazzoni e temporali su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, coperto ma senza precipitazioni altrove. In serata e in nottata ulteriore peggioramento in arrivo con nubifragi possibili anche su Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna.

AL CENTRO Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con qualche piovasco sulle coste della Toscana. In serata e in nottata progressivo peggioramento con acquazzoni e temporali a partire dai settori Tirrenici in estensione a tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni peninsulari meridionali, più coperto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio qualche nube anche sulla Calabria, precipitazioni sparse sulla Sardegna. In serata velature in transito sulle regioni peninsulari; nella notte precipitazioni in arrivo su Campania, Molise, alta Puglia, Sardegna e Sicilia. Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, in lieve rialzo al sud; massime stabili o in rialzo da nord a sud.