Meteo, addio bel tempo. Italia pronta al ritorno delle piogge: quando e dove

Previsioni

L’alta pressione che ha finora garantito tempo stabile sul Mediterraneo centrale comincia a mostrare i primi evidenti segnali di cedimento, spostando i suoi massimi verso l’Atlantico e lasciando spazio a correnti più umide ed instabili.

Sebbene il weekend si mantenga ancora in gran parte asciutto, le prime infiltrazioni umide faranno aumentare la nuvolosità sui settori occidentali del Paese, con qualche isolato fenomeno già nella giornata di domenica.

Con l’inizio della nuova settimana, una depressione sulla Francia spingerà correnti sud-orientali verso la Penisola, portando cieli sempre più coperti e possibili precipitazioni sparse su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Sardegna e Sicilia, mentre sul resto del territorio prevarranno schiarite temporanee.

La vera svolta verso il maltempo è attesa tra martedì e mercoledì, quando una ciclogenesi in sviluppo sul territorio francese potrebbe essere agganciata dal flusso perturbato atlantico in scivolamento verso est. Questo scenario determinerà un deciso ed esteso peggioramento: martedì le piogge colpiranno prima il Nord, la Toscana e la Sardegna, per poi estendersi alle regioni centrali con fenomeni anche intensi e rischio di nubifragi soprattutto al Settentrione e sui versanti tirrenici.

Entro la giornata di mercoledì l’ondata di maltempo e il conseguente calo termico raggiungranno infine anche il Sud e la Sicilia.