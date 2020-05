Fi: Carrara, 'sia partito lavoro e impresa'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Il sodalizio sempre più stretto fra sinistra e Cinquestelle, fra assistenzialismo e ‘decrescita felice’, fra infornate nel pubblico impiego e reddito di cittadinanza, fra aumento della spesa pubblica e aumento della tassazione, fra nazionalizzazioni e burocratizzazione, deve spingere Forza Italia ad essere sempre più il partito di riferimento di chi lavora e produce”. Lo afferma Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia.

“La scelta di campo che si pone adesso – continua Carrara - è fra chi vuole far ripartire il Paese rimboccandosi le maniche e chi invece pensa che la soluzione sia aspettare la mancia di Stato, finché le casse pubbliche non saranno vuote. La contrapposizione non è più fra lavoratori e imprenditori, anche perché l’imprenditore è prima di tutto un lavoratore, ma la contrapposizione è fra crescita e decadenza, serietà e qualunquismo, fra chi vuole continuare ad impegnarsi e chi invece si rassegna a vedere il proprio Paese avviarsi inesorabilmente al declino. Serve – conclude l'esponente di Fi – una nuova classe dirigente che suoni la carica e la campanella che la ricreazione è finita”.