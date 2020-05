Caos Procure: Portas, 'serve commissione inchiesta, solidarietà a Salvini'

Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "C’è’ un unico modo per scrivere la parola fine al fango che sta uscendo quotidianamente sui giornali e che mina pesantemente l’autorevolezza delle istituzioni gettando ombre inquietanti su di una magistratura poco autonoma e troppo politicizzata: bisogna istituire una commissione d’inchiesta! E fare chiarezza immediatamente sullo stato reale dell’arte e porre fine anche solo al sospetto che in Italia ci siano dei fascicoli aperti ad arte per sfregio politico o per interesse di parte". Lo afferma Giacomo Portas, leader dei Moderati e deputato indipendente di Italia viva.

"A tal proposito -aggiunge- va incondizionata la mia solidarietà al leader della Lega Salvini, mio avversario politico, che ho l’onore di sfidare sul campo delle idee e non su quello giudiziario! Le nubi che si stanno muovendo nel cielo del post vicenda Csm sono nere e cariche d’acqua ed è meglio procedere con intelligenza prima che arrivi il diluvio universale. Si faccia luce su tutte le correnti e su tutti gli attori di questa vicenda e anche sul deus ex machina che ha contribuito a scoperchiare il vaso di pandora".