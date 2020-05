Fase 2: sindacati, Rsa in difficoltà senza ricoveri e colpite da sfiducia (2)

(Adnkronos) - Non c'è solo un tema sicurezza: "Cominciano i primi aumenti delle rette a carico delle famiglia: decisione magari giustificata dal bilancio, ma che non rinsalda certo il già deteriorato legame di fiducia con le famiglie. Si parla mediamente di 100 euro in più al mese”. Secondo la Fnp Cisl, "Regione Lombardia deve farsi carico della soluzione a un problema di cui è stata protagonista. Diventa necessaria una risposta alla richiesta socio assistenziale dei territori. La rete lombarda delle Rsa, 708 strutture con quasi 65000 posti letto, con un incidenza di copertura sugli ultra 65enni del 2,83%, è una risorsa che va valorizzata e migliorata nel contesto generale della sanità territoriale".