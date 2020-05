Falcone: Ayala, 'passerelle delle istituzioni? No, le cerimonie servono' (2)

(Adnkronos) - Sul versante della lotta alla mafia, secondo il magistrato, da parte del Governo Conte "c'è stata una continuità, non ho visto particolari debolezze nel contrasto a Cosa nostra". E aggiunge: "C'è una parte consistente della magistratura e delle forze di polizia, che sono in prima linea, che questo impegno lo assolvono con grande dignità. E poi vorrei ricordare che noi abbiamo una legislazione ottima proprio grazie a giudici come Giovanni e Paolo".