Coronavirus Lombardia, 441 nuovi positivi

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - In Lombardia si registrano oggi 441 nuovi casi, circa il doppio del totale dei nuovi casi riscontrati nelle altre regioni, dove sono in totale 228. E' quanto emerge dai dati della Protezione civile.

I 441 nuovi positivi al coronavirus accertati oggi sono su un totale di 17.191 tamponi. Il totale si porta a 86.825, mentre gli attualmente positivi scendono a 25.630 (-303). Risale il rapporto tra positivi e tamponi giornalieri, che si porta a 2,6%. I guariti nelle ultime ventiquattro ore sono stati 688, i morti 56. Sono i dati dell'ultimo bollettino della Regione Lombardia.

I posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid-19 scendono sotto la soglia dei 200. Nelle ultime ore si sono liberati altri otto posti letto, portando il totale a 199. I ricoverati meno gravi, invece, sono due in meno rispetto a ieri, per un totale di 4.026 ricoveri non in rianimazione.

"I dati di oggi segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi, ma indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive. Il numero dei ricoveri in questi reparti è di 199 casi. Aumentano anche i guariti, numeri da valutare sempre nel medio periodo con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l'eccezionale comportamento mantenuto fin qui" ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni.

Tra i nuovi positivi "contiamo 108 tamponi riguardanti operatori sanitari e ospiti delle Rsa, un numero più alto rispetto alla stessa casistica degli ultimi giorni. La diffusione del contagio fra la popolazione rimane quindi stabile" ha precisato Gallera.

Si registrano oggi nuovi 88 casi di coronavirus in provincia di Milano, di cui 40 in città, un dato che è solo leggermente superiore a quello di ieri, con rispettivamente +73 e +35 casi. Bergamo supera Milano, con 102 nuovi contagiati rilevati dai tamponi: segue Brescia, con +72, e Varese, con +44. A Como ci sono 34 nuovi contagiati, a Pavia 33, a Cremona 9, a Lecco 11, a Lodi 8, a Mantova 4, a Monza 12, a Sondrio 7.