Atlantia: Fratoianni, 'arroganza potenti non ha limiti'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Il gruppo Benetton blocca il piano di investimenti e minaccia cause legali, se non verrà concesso anche ad Autostrade un prestito di miliardi garantito dallo Stato? L’arroganza dei potenti non ha più limiti, anche di fronte a quanto è successo”. Lo afferma il portavoce di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

“Io penso che in questi casi -aggiunge- quando qualcuno ricatta, da uno Stato autorevole e credibile, che sta dalla parte dell’interesse pubblico e della giustizia, ci sia solo una pacata e ragionevole risposta da dare: ritirare la concessione".