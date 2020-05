Torino: Portas, 'no alleanza con i Cinquestelle'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "La sindaca Appendino dichiara di aspettare dopo l’estate per decidere del proprio futuro, perché ad oggi concentrata ad affrontare il Coronavirus. Le ricordiamo che la nostra città soffre da prima dell’arrivo di questa drammatica epidemia, purtroppo. Soffre per la mancanza di visione e per la precisa volontà della sua amministrazione di perseguire una vera e propria decrescita infelice". Lo afferma Giacomo Portas, leader dei Moderati.

"Abbiamo perso le Olimpiadi e il Salone dell’Auto -ricorda- e rischiato di perdere la Tav: questa Giunta è come una nave pronta ad affondare e la sua apertura ad una coalizione allargata è un invito ad un ballo sul Titanic. Troppo comodo per la sindaca Appendino provare a trovare sponda oggi, prendendo tempo e trincerandosi dietro il Coronavirus. I Moderati vogliono il bene di Torino: per questo motivo abbiamo sempre detto no a qualunque alleanza coi Cinquestelle e per questo motivo lo ribadiamo oggi".