Sicilia: in commissione Bilancio Ars ddl su Polo del Liberty

Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - La prossima settimana la commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana esaminerà il testo del disegno di legge, già votato a gennaio dalla commissione Cultura di Palazzo dei Normanni, per la costituzione di un Polo museale dedicato al Liberty e alle figure storiche della scuola siciliana della "Art nouveau", prima fra tutte quella di Ernesto Basile. Per quell'occasione, la parlamentare della Lega, Marianna Caronia, ha chiesto che sia sentito anche il neo assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà. Il disegno di legge identifica tre i luoghi storicamente legati alla figura dell’architetto palermitano e dello stile Liberty che ospiteranno tre diversi musei sotto un’unica regia.

Due interventi, rispettivamente a Villa Ida di via Siracusa e al Villino Messina Verderame di via Lo Jacono, prevedono la rifunzionalizzazione di edifici esistenti con la creazione rispettivamente della Casa Museo Basile e dell'Archivio Benfratello. Il terzo e più corposo intervento, con un primo stanziamento previsto dalla commissione pari a 2 milioni di euro, riguarderà la realizzazione del Museo del Liberty, lì dove una volta sorgeva la Villa Deliella progettata dal Basile e abbattuta nel 1959. Per Marianna Caronia, "è importante proseguire in tempi rapidi con l'esame di questa proposta di legge, perché Palermo dia il giusto tributo e torni a valorizzare, come avviene in altre parti d’Europa, il proprio patrimonio e la propria storia legata allo stile Liberty, dedicandogli un museo in un luogo simbolico come quello in cui sorgeva Villa Deliella. Sono certa che l'assessore Samonà - conclude la parlamentare del Carroccio - proseguirà nell'impegno già assunto dal Governo regionale in passato per dotare la nostra città di un Polo unico ma con tre luoghi operativi".