Fase 2: Del Fante, 'molto positivo superbonus al 110%, accelerare digitalizzazione'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "La misura del dl rilancio che sicuramente è molto positiva è quella che riguarda il superbonus al 110% per interventi di ristrutturazione e il bonus sisma". Ad affermarlo è l'amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, Matteo Del Fante, intervenendo ad un webinar della Luiss Business School. Il tema di oggi, sottolinea ancora Del Fante, "è crescita, crescita, crescita. L'articolo dell'ex presidente della Bce, Mario Draghi ha dato un messaggio molto chiaro alla classe dirigente, istituzionale e politica. Dobbiamo ora parlare solo di misure che creano crescita" soprattutto quando in Italia si registrerà, a causa dell'emergenza coronavirus, un rapporto debito/pil di circa 150%.

Il superbonus al 110%, quindi, sottolinea Del Fante, "è misura interessante perché coglie dei temi che sono vicini a tante pmi attive sul territorio. Riguarda i settori dell'edilizia e della micro edilizia. Il superbonus può essere un motore importante dell'economia".

Per Del Fante, poi, c'è la necessità di accelerare sulla digitalizzazione. L'emergenza coronavirus "deve essere un'occasione per accelerare sullo smart working e sulla digitalizzazione. Attualmente non siamo facilitati perché in Italia la diffusione della banda ultra larga non è ancora sufficiente e non è ai livelli di altri grandi paesi europei".