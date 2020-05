Fase 2: Catalfo, 'già arrivate 20 mila domande per Rem'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Da questa mattina sono arrivate al sito dell’Inps circa 20.000 domande per il Reddito di emergenza. Tra gli obiettivi che il Governo si è posto con i provvedimenti finora messi in campo c’è la protezione sociale di lavoratori e famiglie. Andiamo avanti su questa strada". E' quanto afferma il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo in un tweet.