Aspi: Atlantia, con lockdown perdita ricavi di 1 mld in 2020, avviata richiesta per prestito Sace**

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Autostrade per l'Italia "ha avviato l’istruttoria con alcuni istituti di credito per poter accedere a un prestito garantito da Sace, così come previsto dall’art. 1 comma 7 del Dl Liquidità per supportare le imprese in difficoltà finanziaria a causa dell’emergenza Coronavirus, tenendo in conto il ruolo svolto anche in termini di 'incidenza su infrastrutture critiche e strategiche' e visto l'impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro. Infatti il traffico sulla rete gestito da Aspi, nel periodo di lockdown, ha subìto un tracollo con punte massime dell’80%, generando una perdita di ricavi stimata in oltre 1 miliardo di euro per il solo 2020". Lo rende noto Atlantia al termine del cda.