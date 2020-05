Università: Cattolica, al via online concorso per 100 borse di studio

Milano, 21 mag. (Adnkronos) - Università Cattolica e Istituto Toniolo promuovono il primo concorso nazionale completamente online per l’assegnazione di 100 borse di studio di merito per iscriversi all’università. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti diplomandi e laureandi di primo livello d’Italia. Oltre che attraverso la ricerca scientifica, l’ateneo contribuisce alla ripresa investendo importanti risorse nella formazione dei giovani. L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso ancora più urgente fornire un contributo concreto alle famiglie e apprezzato ogni anno da migliaia di studenti (2.900 i candidati nel 2019), un investimento, tra i più imponenti bandi undergraduate promosso in Italia con fondi privati, per la formazione dei giovani reso particolarmente urgente dall’attuale frangente economico.

Nelle scorse edizioni il concorso si svolgeva in presenza, in 10 città italiane contemporaneamente: quest’anno le prove si terranno unicamente online rendendo possibile la partecipazione a studenti di tutto il territorio nazionale. Le prove, previste per sabato 4 luglio 2020, avranno una durata di circa due ore, e tutti i candidati verranno convocati tra le ore 9 e le ore 18.

Le sovvenzioni, attivate con fondi propri dell’ateneo, si aggiungono alle oltre 3mila borse di studio erogate annualmente da Fondazione Educatt per il diritto allo studio secondo il criterio misto reddito-merito. Queste 100 borse sono destinate a chi intende immatricolarsi in Università Cattolica nell’anno accademico 2020-21. L’importo assegnato a ciascun borsista è pari a 2mila euro, rinnovabile per gli anni successivi. Inoltre, per gli studenti ammessi ai Collegi In Campus, la borsa erogata sarà di 3mila euro annui.