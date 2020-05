Scuola: riunione a P.Chigi con Conte su nodi dl**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Dopo il Consiglio dei ministri, in serata, è in programma una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi sul dl scuola, per fare il punto sui nodi emersi nel provvedimento che stanno generando tensioni tra le forze di maggioranza, in particolare Pd e Leu da una parte e M5S dall'altra. Alla riunione prenderà parte anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.