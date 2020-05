Infrastrutture: Mit, 455 mln per programmi straordinari manutenzione strade**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Approvato in conferenza Stato - città ed autonomie locali il decreto che rende disponibili a Province e Città Metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia, circa 455milioni di euro per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, da utilizzarsi dal 2019 al 2033. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Già entro giugno verrà erogato il 50% delle risorse in acconto, reperite nel bilancio del Mit sul Fondo Investimenti 2019: una iniezione di liquidità che servirà a sostenere le casse degli enti locali per un settore importante che riguarda la sicurezza dei cittadini e, più in generale, del territorio.