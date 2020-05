Giustizia: Bergamini, 'magistrati non possono far carriera su pelle politici

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Il tema non è cosa pensa un magistrato, perché ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Il tema è che senza una vera separazione tra politica e magistratura questo paese vivrà una guerra perenne. I politici, né Salvini né altri, non possono essere la carne da macello su cui alcuni magistrati pensano di far carriera". Lo afferma Deborah Bergamini, condirettrice del 'Riformista' e deputata di Forza Italia.

"A Matteo Salvini -aggiunge- rivolgo un pensiero di solidarietà, al Governo un appello a mettere fine a questa situazione assurda".