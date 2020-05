Fase 2: Conte, 'non sottovaluto tensioni sociali ma da italiani grande responsabilità'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Quella delle tensioni sociali "è stata sempre la mia preoccupazione fin dall'inizio, ho sempre detto che l'emergenza sanitaria in un attimo si tramuterà in emergenza economica e sociale, ma gli italiani la stanno affrontando con grande senso di responsabilità e questo mi da anche fiducia come premier: stiamo reagendo, dimostrando una grande capacità di resilienza e reazione. E abbiamo grandi potenzialità". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lasciando il Senato dopo l'informativa, ripreso dalle telecamere di NewsMediaset.