Falcone: legale Contrada, 'ho prove che il giudice stimava il poliziotto, gli fece anche encomi' (2)

(Adnkronos) - E poi ribadisce di avere le "prove documentali" della "stima di Falcone a Contrada", "ci sono vari encomi e pubblici elogi per Contrada e il suo team alla Squadra mobile, tutti da parte di Falcone, ma le produrremo in giudizio". "E' facile fare il processo a persone assenti, attraverso i morti. E, comunque, non è di grande stile né farlo né riceverlo nella propria trasmissione", conclude.