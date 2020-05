Coronavirus: Nocerino (M5S), 'è inutile che in Lombardia si metta polvere sotto tappeto'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - “Mentre le opposizioni insorgono nell’Aula della Camera in difesa della gestione - fallimentare - dell’emergenza Coronavirus da parte del governo della Regione Lombardia, a Milano la Procura ha aperto un fascicolo sulla realizzazione dell’ospedale in Fiera. Non so per quanto tempo questi signori pensano di poter buttare la sabbia sotto al tappeto, ma purtroppo, purtroppo per noi lombardi, i fatti parlano da soli". Lo afferma Simona Nocerino, senatrice lombarda del Movimento 5 stelle.

"Parlano da soli i numeri, parlano da sole -aggiunge- le immagini dei mezzi militari che portano fuori da Bergamo le bare. Parlano da sole le inchieste aperte, parlano da soli i fondi pubblici che il centrodestra ha dato alla sanità privata. Il Movimento 5 Stelle non resterà in silenzio. La Lega, Forza Italia si arrabbiano. Quando l’unica cosa da fare sarebbe iniziare ad assumersi delle responsabilità”.