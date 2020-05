Fondi Ue: Provenzano, 'manterremo vincolo di destinazione territoriale'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Come ho già ribadito più volte c'è l'impegno a mantenere il vincolo di destinazione territoriale. Il vincolo di destinazione territoriale sancito per l'80% al Sud e il 20% al centro nord resta un impegno politico a cui tutto il governo intende attenersi con grande scrupolo". Ad affermarlo, nel corso del Question Time, è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.