Fase 2: Zaia, ‘nessun egoismo del nord, per lockdown Sud seguito Oms’**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Deve finire questa storia del Nord contro il Sud e del Sud contro il Nord. La verità è che noi vogliamo l’autonomia, ma un paese autonomo deve puntare al riscatto di tutte le comunità, non avrebbe senso con una parte del paese che non ce la fa. Rientra nel modello autonomista la solidarietà e la sussidiarietà nazionale". Lo dice all'Adnkronos il governatore veneto Luca Zaia. A chi gli domanda cosa sarebbe accaduto se fosse stato il Meridione il più colpito dal virus, "le regole del lockdown sono definite dell’Oms - replica - e aver anticipato le chiusure per molte regioni del sud ha consentito di mettere in sicurezza anche quelle comunità".