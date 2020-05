Fase 2: Zaia, ‘con Fontana rapporti ottimi, ognuno tutela propria regione’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - I rapporti con il governatore lombardo Attilio Fontana, con cui non sono mancati i dissidi in tempi di Covid-19, "sono ottimi. Al di là di quel che emerge, noi siamo obbligati a concentrarci sui nostri problemi, Io seguo il Veneto, lui segue la Lombardia, ciascuno tutela e difende il suo territorio". Lo assicura il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in un'intervista all'Adnkronos.