Fase 2: Patuanelli, dl rilancio lavoro immenso, da oggi si riparte**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "È stato un lavoro immenso, fatto pensando alle esigenze del Paese e tenendo insieme misure di ristoro e prospettiva.Non sarà mai abbastanza e ne siamo consapevoli, ma da oggi si riparte e si corre verso un nuovo provvedimento, che avrà il compito di snellire la burocrazia che rallenta i processi e lo sviluppo del nostro Paese". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli da Facebook prima di riassumere gli interventi varati dal dl Rilancio. Oltre 10 i capitoli più corposi elencati dal ministro: ristori a fondo perduto;misure per la ricapitalizzazione delle imprese; abolizione dell’Irap; riduzione degli oneri di sistema per le bollette; potenziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi; abolizione di Tosap e Cosap; Ecobonus e Sismabonus al 110%; pagamento debiti pregressi della Pubblica Amministrazione; proroga di Impresa 4.0; misure a favore delle start-up; fondo per il trasferimento tecnologico.