Coronavirus: assessore Lombardia,'graduale e costante ritorno a normalità'

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - In Lombardia c'è un "graduale e costante ritorno alla normalità". Lo afferma l'assessore della Lombardia alla Politiche sociali, Stefano Bolognini, durante la diretta Facebook sui dati dei contagi in Regione. "I numeri ci danno un po' di sollievo, abbiamo imboccato la via giusta", afferma, commentando la statistica che vede sceso al 2,6% il rapporto tra i nuovi positivi rispetto ai tamponi giornalieri eseguiti. "Facciamo più tamponi ma la percentuale di positivi sul loro numero è più bassa, quindi aumenta la prevenzione e ci sono meno malati, dobbiamo continuare così", aggiunge.