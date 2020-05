Assolombarda: nuovo presidente è Spada, fino a prossima primavera

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Sarà Alessandro Spada, già vicepresidente vicario, il nuovo presidente di Assolombarda: succede a Carlo Bonomi, dopo la sua elezione alla presidenza di Confindustria. Spada resterà alla guida dell'associazione fino al rinnovo, la prossima primavera, della presidenza per il quadriennio 2021-2025. È quanto ha stabilito il consiglio generale di Assolombarda, che ha confermato l’incarico dell’attuale squadra di presidenza fino a fine mandato per il quadriennio 2017-2021.

Alessandro Spada è attualmente membro del cda di Vrv, vicepresidente, di Imb- Industrie Meccaniche di Bagnolo, di Fema, e ricopre il ruolo di corporate advisor del Gruppo Chart Industries, Da novembre 2018 è amministratore delegato di Safe Investment Holding, holding di partecipazione in società. È anche presidente di Confidi Systema! e Presidente di Parcam.

"Da parte di tutta Assolombarda a Carlo Bonomi le congratulazioni per la nomina alla presidenza di Confindustria, nella certezza che saprà essere all’altezza della grande sfida che ha davanti: difendere l’eccezionale valore dell’industria italiana e rilanciare il futuro produttivo del nostro Paese", afferma Spada. "Un lavoro che richiede grande coraggio, determinazione e visione: qualità che ha già dimostrato di avere, in questi anni di straordinario impegno, alla guida di Assolombarda, che oggi rappresenta un punto di riferimento importante sul territorio. In questa direzione proseguirà anche il mio lavoro".