Air France-Klm: mette a terra flotta A380, pesa effetto Covid**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Air France - Klm mette a terra i suoi superjumbo A380. Il gruppo franco-olandese, che prevedeva uno stop alla fine del 2022, anticipa così lo stop definitivo della sua flotta di A380 a causa degli effetti dell'emergenza coronavirus. Questa decisione, si legge in una nota, "si inserisce nell'ambito della sua strategia di semplificazione della flotta che punta a renderla più competitiva proseguendo la sua trasformazione con aerei più moderni, più performanti e il cui impatto ambientale sarà considerevolmente ridotto". Cinque Airbus A380 di Air France "sono di proprietà della compagnia mentre altri quattro sono in leasing". L'impatto globale della svalutazione della flotta A380 "è stimata in 500 milioni di euro e sarà contabilizzata nel secondo trimestre del 2020". Gli A380 saranno sostituiti da velivoli di nuova generazione: gli A350 e i Boeing 787 le cui consegne sono in corso.