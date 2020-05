Giustizia: Di Maio, 'governo è solido e domani lo dimostrerà'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Sono trent'anni che ci chiediamo sempre se il governo tiene, se il governo traballa, anche per dinamiche legate alle maggioranze che lo sostengono. Ciò che posso dire è che il governo è solido e domani in Senato dimostrerà tutta la sua solidità". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a News Mediaset trasmessa da Studio Aperto, a proposito del voto sulle mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.