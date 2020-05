Fase 2: in corso incontro Conte-Boschi

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, è in corso a Palazzo Chigi un incontro tra il premier Giuseppe Conte e la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi, alla vigilia della mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispetto alla quale i renziani non hanno ancora reso noto cosa intendano fare. Ieri al presidente del Consiglio Italia Viva ha inoltrato un pacchetto corposo di proposte per i mesi che attendono il governo, e anche le richieste di Iv saranno naturalmente oggetto dell'incontro tra Conte e Boschi.