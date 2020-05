Coronavirus: Provenzano, 'per rialzarsi Italia deve sanare fratture sociali e territoriali'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "L'Italia per rialzarsi" da questa emergenza coronavirus "deve sanare le proprie fatture sociali e territoriali e la politica di coesione serve a questo". Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, nel corso della sua audizione in Senato sull'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei.