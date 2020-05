Coronavirus: Meloni, 'Francia e Germania fanno super Stato e ricordano chi comanda'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Ieri la Merkel e Macron si sono incontrati in quello che è l'accordo di Aquisgrana, che è sostanzialmente un accordo bilaterale tra Francia e Germania in cui Francia e Germania fanno il super Stato e si mettono d'accordo su tutto prima di parlare con il resto d'Europa. Tanto per ricordarci che comandano loro, ieri si sono incontrati e hanno fatto questa proposta sul Recovery Fund". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'Fuori dal coro' in onda stasera su Retequattro.

"Mentre Gentiloni aveva detto che questo Recovery fund avrebbe dovuto essere di mille e seicento miliardi -ha aggiunto la leader di Fdi- ieri la Merkel e Macron ci dicono che sono 500 miliardi e quindi siamo molto lontano dai fondi che ci erano stati promessi. Prima di dire che bello vorrei sapere di cosa stiamo parlando, di come si finanzia, di qual è la nostra quota parte e di quali sono le condizioni per accedere a questi fondi".