Coronavirus: Conte, 'aumentare sostegno a Paesi più vulnerabili'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Questa crisi rischia di far deragliare gli obiettivi globali storici finora raggiunti nel settore sanitario e di interrompere il nostro percorso verso i 'Sustainable Development Goals' e l'intera agenda 2030, specialmente in Africa. Pertanto, l'Italia ritiene che sia molto necessario aumentare il nostro sostegno ai Paesi più vulnerabili". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla sessione conclusiva della 73esima edizione dell'Assemblea mondiale della Salute. Il presidente del Consiglio ha poi assicurato il massimo impegno dell'Italia in questa direzione quando assumerà la presidenza del G20, nel 2021.