Como: Agenzia Entrate, 'sospeso dipendente arrestato, collaboriamo con pm'

Milano, 19 mag. (Adnkronos) - L’Agenzia delle Entrate "ha disposto il provvedimento di sospensione obbligatoria del dipendente" del'agenzia di Como arrestato oggi e "provvederà ad attivare il previsto procedimento disciplinare ed è pronta ad assumere ulteriori misure, sanzionatorie e risarcitorie, a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori che operano onestamente e dell’immagine dell’amministrazione finanziaria". E' quanto si legge in una nota dell'Agenzia in merito all'inchiesta della procura di Como che ha portato a 14 arresti per vari reati che vanno dalla corruzione all'abuso e rivelazione di segreti di ufficio.

L'arresto di oggi si inserisce "nel prosieguo dell’indagine avviata lo scorso anno in seguito ad una segnalazione di dipendenti dell’amministrazione stessa. L'Agenzia assicura che la collaborazione è proseguita in questi mesi e che continuerà per aiutare gli inquirenti ad acquisire elementi utili a fare luce sulla vicenda, anche con riferimento agli altri indagati". conclude la nota.