Fca: Calenda, 'radical chic ricordano che prestito non deve servire per dividendi'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Forse tocca ai radical chic ricordare che almeno quei soldi non devono andare in dividendi, forse tocca ai radical chic ricordare che Fca da Fabbrica italia in poi non ha mai rispettato un piano di investimenti. Forse tocca ai radical chic perché i sindacalisti se lo dimenticano". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, replicando al segretario della Fim-Cisl Marco Bentivogli.