Coronavirus: Lagarde, 'se serve pronti ad aggiustare Pepp, useremo flessibilità'**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Non esiteremo ad aggiustare se fosse necessario la dimensione, la durata e la composizione del Pepp. Utilizzeremo tutta la flessibilità necessaria nell'ambito del nostro mandato. Non c'è nessun ostacolo psicologico alla nostra azione". Così il presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista concessa a Les Echos, Corriere della Sera, Handelsblatt and El Mundo.