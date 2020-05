Coronavirus: fonti p.Chigi, Ue non lasci indietro paesi più colpiti da pandemia

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Occorre "mettere in campo strumenti e iniziative che attenuino le divergenze intraeuropee dopo questa crisi epocale e pongano le premesse per una vera ripartenza dell’Europa. Un’Europa dove tutti i Paesi più colpiti abbiano la possibilità di ripartire tutti insieme senza lasciar indietro nessuno. Tanto meno le aree e i settori più provati dalla pandemia". E' quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi, commentando l'accordo siglato da Francia e Germania per una proposta di Recovery Fund di 500 miliardi di euro.