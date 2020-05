Carceri: Crimi, 'su Bonafede maggioranza voti compatta'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Le questioni che riguardano la maggioranza si discutono all'interno della maggioranza, quello e' il contesto. Se qualcuno intende strumentalizzare questa mozione di sfiducia delle opposizioni per ottenere altro, si assumerà la responsabilità delle conseguenze. Mi aspetto che la maggioranza voti compatta". Lo scrive in una nota il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, in vista della mozione di sfiducia al Senato sul ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.