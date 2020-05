Fase 2: governo riformula testo ma per Regioni insufficiente, si tratta ancora

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il governo -nella riunione con le Regioni convocata a notte inoltrata- ha presentato una riformulazione del Dpcm, inserendo nelle premesse un riferimento alle linee guida unitarie delle Regioni.

Ma il testo riformulato -riferisce un governatore all'Adnkronos- "non risolve il problema e genera solo caos". Dunque dalle Regioni, il passo compiuto dal governo non è considerato risolutivo per salvare l'intesa siglata nella tarda serata di ieri. Il confronto va avanti e si tratta ancora per cercare una soluzione.