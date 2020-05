Fase 2: Cdm ancora in corso, dubbi su intesa governo-regioni

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - E' ancora in corso il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al Dl quadro sul secondo step della cosiddetta fase due, al via da lunedì 18 maggio. A quanto apprende l'Adnkronos, alcuni ministri avrebbero sollevato dubbi sull'intesa stretta con le Regioni e intorno a questo si sarebbe acceso un dibattito tra chi frena nell'adozione del testo unitario e chi invece vorrebbe accelerare, d'accordo sostanzialmente con la linea adottata dal premier Giuseppe Conte.

Prima dell'incontro in serata con i governatori, si apprende, la discussione si era concentrata sulle difficoltà delle imprese ad affrontare le regole per la riapertura. In particolare, Iv aveva posto il problema delle aperture differenziate per le imprese con più insediamenti dislocati nel Paese, in caso di linee guida diverse da Regione a Regione. Un problema superato dall'intesa stretta su linee guida unitarie, valide da un estremo all'altro del Paese.

Ma dopo l'accordo in seno al governo si sono insinuati nuovi dubbi, e così un Cdm che molti credevano lampo si sta protraendo fino a tarda notte. "C'è solo una discussione approfondita", taglia corto un ministro tra i presenti.