Fase 2: nuovo incontro governo-regioni alle 19.30**

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Il governo e le regioni torneranno a riunirsi alle 19.30. Il Cdm è stato infatti sospeso per dare la possibilità a governo e regioni di tornare a confrontarsi dopo la riunione in tarda mattinata. Intanto in Cdm è stato impostato il testo del dl quadro, rivisto insieme ai ministri e modificato rispetto al testo circolato questa mattina.